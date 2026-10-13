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«Безвыходных ситуаций не бывает». Валерий Белов — об игре «Лады» в текущем сезоне

«Безвыходных ситуаций не бывает». Валерий Белов — об игре «Лады» в текущем сезоне
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Бывший тренер сборной России Валерий Белов оценил текущее положение «Лады», которая занимает 11-е место в таблице Запада, потерпев 10 поражений подряд.

«Что делать сейчас «Ладе»? Нужно продолжать и бороться в каждом отдельном матче. Тут можно вспомнить, как «Нефтехимик» несколько лет назад проиграл на старте 10 матчей подряд, но затем вышел в плей-офф. В Тольятти сейчас сложнее ситуация. Спонсор уходит, всё навалилось. Но тут можно вспомнить следующую поговорку: «Всё, что нас не убивает, делает сильнее». Область заявляет, что возьмёт финансирование на себя, и мы все будем надеяться, что «Ладу» не оставят! Поддержка болельщиков у «Лады» была всегда и никуда не денется! Безвыходных ситуаций не бывает», — цитирует Белова «Сила спорта».

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