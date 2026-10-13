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Эллиотт Фридман оценил идею перехода вратаря Коннора Хеллебайка в «Рейнджерс»

Эллиотт Фридман оценил идею перехода вратаря Коннора Хеллебайка в «Рейнджерс»
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман оценил идею перехода вратаря «Виннипег Джетс» Коннора Хеллебайка в «Нью-Йорк Рейнджерс». Напомним, ранее стало известно, что голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин из-за травмы выбыл до конца сезона.

«Я не вижу [возможности] сделки, но понимаю это. Если бы я руководил «Рейнджерс», я бы подумал об этом. Особенно если они продолжат показывать хорошую игру. Действуйте, а потом разберётесь со всем летом. Мне нравится эта идея», — заявил Фридман в подкасте 32 Thoughts.

Напомним, канадский клуб отстранил Хеллебайка из-за неявки в тренировочный лагерь. Ранее американец запросил обмен из «Джетс». Срок действующего контракта голкипера со средней годовой зарплатой в $ 8,5 млн рассчитан до 2031 года.

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