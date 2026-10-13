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Фастовский допустил возвращение Андрея Разина в «Металлург»

Фастовский допустил возвращение Андрея Разина в «Металлург»
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Бывший генеральный менеджер ЦСКА и «Сибири» Кирилл Фастовский высказался по поводу отстранения главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

«Конфликт между игроками и наставником магнитогорцев возник и зрел давно, что несомненно сказывалось на игре и атмосфере внутри команды. При этом клуб продолжает лидировать на Востоке. И тем не менее руководство «Металлурга» решило вмешаться в ситуацию, приняв такое решение. Но не думаю, что это решение является окончательным, и допускаю, что всё ещё может вернуться на круги своя. Посмотрим, что будет дальше», – приводит слова Фастовского «Спорт день за днём».

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