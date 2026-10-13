«Саша по природе снайпер». Вячеслав Фетисов — о первой шайбе Овечкина в сезоне

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о первой заброшенной шайбе российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

«Саша по природе снайпер. Ему нужно поймать этот момент, и тогда будет всё залетать. Даже при графике раз в пять игр он добьётся своего результата — этого вечного рекорда. Я уже говорил, что его задача — подготовиться к плей-офф, что он говорил в своей речи перед командой.

Понятно, если ты не забиваешь, психологическое давление со всех сторон имеет место быть. Но, я думаю, он с этими моментами справится. Нужно поздравить его с голевым началом и пожелать ему удачи», — цитирует Фетисова ТАСС.