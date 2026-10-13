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Игорь Гришин ответил, допускает ли приход в «Нефтехимик» Евгения Кузнецова

Игорь Гришин ответил, допускает ли приход в «Нефтехимик» Евгения Кузнецова
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Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал, готов ли пригласить нападающего Евгения Кузнецова в команду.

— Дай бог, у Евгения Кузнецова наладятся семейные дела, после чего он, вероятнее всего, захочет вернуться в КХЛ. Готовы ли вы принять его в свою команду, если он согласится на ваши финансовые условия?
— Наверное, нет, потому что два раза в одну и ту же реку не заходят. Летом мы серьёзно им интересовались, приглашали его к нам и достаточно долго ждали ответа. Но он сделал свой выбор. Сейчас на позиции, на которой мы хотели его видеть, у нас уже есть другие хоккеисты. Эти ребята нас полностью устраивают. Поэтому разговор о приезде Евгения к нам уже неуместен, — приводит слова Гришина «Советский спорт».

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