Рыбин предложил Николая Заварухина на пост главного тренера «Трактора»

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Максим Рыбин предположил, что нужно сделать «Трактору» для того, чтобы улучшить свою игру в сезоне.

«Cелекцию «Трактора» я оцениваю достаточно высоко. У них хорошая и квалифицированная команда, которая способна играть. Большой потерей стал Кравцов, который получил травму. Челябинцы потеряли топового игрока, которого им сильно не хватает.

Что касается иностранного тренера, то мне сложно сказать, какой он хоккей проповедует и что там творится внутри раздевалки. Если в «Тракторе» произойдёт тренерская отставка, ничего удивительного в этом не будет. У нас на рынке есть хороший тренер Николай Заварухин, который мог бы возглавить команду. Сейчас она не на том месте, на котором она должна находиться», — цитирует Рыбина «Сила спорта».