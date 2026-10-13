Вайсфельд: если «Трактор» не попадёт в плей‑офф, это сенсацией не станет

Известный хоккейный эксперт и функционер Леонид Вайсфельд высказался о неудачной игре «Трактора» в текущем сезоне КХЛ. Челябинская команда занимает последнюю строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

— «Трактор» предсказуемо плохо начал этот сезон, допускаете, что челябинская команда может не попасть в плей‑офф?

— Не исключено, что могут они и в плей‑офф не попасть. Они там своего рода перестройку затеяли. У (генерального менеджера «Трактора» Алексея) Волкова постоянно экзотические решения, но не говорю, что они неправильные. Например, когда он Бенуа Гру привёз, его только ленивый не критиковал, а в итоге команда до финала дошла. Сейчас Волков объясняет приглашение Гордона тем, что он якобы хорошо работает с молодёжью.

Но у меня это большие сомнения вызывает. Как бы он хорошо с молодежью ни работал, такая работа предполагает процесс обучения, а без языка это очень сложно. Понимаю, что там переводчики есть, но иногда до хоккеистов даже на русском мысль не получается донести. У меня в этом плане большие сомнения. Да и состав там, откровенно говоря, не самый сильный. Как минимум слабее, чем в прошлом году. Понятно, что они это объясняют развитием молодёжи, но, скорее всего, там просто финансирование сократилось. Обычно, когда деньги в клубе уменьшаются, все говорят, что будут развивать молодёжь. Поэтому, если они не попадут в плей‑офф, это сенсацией не станет, — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».