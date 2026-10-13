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В «Барысе» заявили, что не будут расторгать контракт с американским вратарём Шепардом

В «Барысе» заявили, что не будут расторгать контракт с американским вратарём Шепардом
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Пресс-служба «Барыса» отреагировала на слухи о возможном уходе из клуба вратаря Хантера Шепарда.

«Доводим до вашего сведения официальную позицию клуба по Хантеру Шепарду. Клуб не ведёт никаких переговоров по расторжению контракта с голкипером. Хантер остаётся игроком «Барыса» и продолжает работу в штатном порядке. Настоятельно просим не распространять неподтверждённую информацию. Спасибо за понимание!» — сообщили в пресс-службе «Барыса».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Шепард провёл 10 матчей, в которых одержал четыре победы, с 86,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,36.

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