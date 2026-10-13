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Вячеслав Быков прокомментировал травму вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина

Вячеслав Быков прокомментировал травму вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о травме вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина. 30-летний голкипер выбыл из строя до конца сезона.

«Очень жаль. Травма, которая выбивает игрока из игры на длительный срок, — это тяжелейший момент в спортивной карьере. Игорь в психологическом плане очень сильный и опытный спортсмен, поэтому, надеюсь, он сможет восстановиться и снова будет радовать болельщиков своей игрой. Желание играть, снова получать удовольствие от выхода на лёд и стремление добиваться побед — это отличная мотивация на успешное восстановление и возвращение в хоккей. Желаю Игорю терпения и удачного восстановления», — цитирует Быкова «Советский спорт».

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