Нападающий «Ак Барса» Семёнов избежал дисквалификации и был оштрафован за колющий удар

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матчей «Ак Барс» – «Сочи» и «Амур» – «Лада», после чего оштрафовал форварда казанского клуба Кирилла Семёнова и нападающего хабаровского клуба Ярослава Лихачёва.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Ак Барса» Кирилла Семёнова наказание по по п.1.5.2. ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ (колющий удар клюшкой) и подвергнуть денежному штрафу.

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На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Амура» Ярослава Лихачёва наказание по п.1.40. ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция) и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.