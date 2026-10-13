Инсайдер рассказал о слухах о возможном возвращении Хеллебайка в «Виннипег»

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман порассуждал на тему того, может ли голкипер Коннор Хеллебайк вернуться к выступлениям за «Виннипег Джетс». Напомним, канадский клуб отстранил Хеллебайка из-за неявки в тренировочный лагерь. Ранее американец запросил обмен из «Джетс».

«Пошли разговоры о возможном возвращении Хеллебайка в «Виннипег». Но, по-моему, никто из участников этой ситуации этого не хочет. Этого не хочет ни сам Хеллебайк, ни руководство «Джетс», ни игроки команды, ни болельщики. Этого не хочет никто. Однако мне кажется, если ситуация затянется, у него может просто не остаться иного выбора», — заявил Фридман в подкасте 32 Thoughts.

Срок действующего контракта голкипера со средней годовой зарплатой в $ 8,5 млн рассчитан до 2031 года.