«Повезло, что у меня есть такая поддержка». Звезда «Шанхая» — о своём легендарном дяде

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер высказался о своей большой хоккейной семье. Дядей хоккеиста является известный тренер НХЛ Дэррил Саттер, дважды выигрывавший Кубок Стэнли.

— Знаю, что вы из известной хоккейной семьи: много братьев, знаменитый дядя, отец тоже профессионально играл в хоккей. И мне хотелось бы спросить: был ли у вас выбор? Или вы могли стать только хоккеистом?

— Да, всегда были варианты. Очень благодарен за то, что вырос в хоккейной семье, как вы сказали. Я был слишком мал, чтобы увидеть игру моего отца, но смог следить за карьерой дяди и наблюдать за игрой двоюродных братьев — это было весело. Однако меня никогда не принуждали играть в хоккей. Всегда была возможность заниматься другими видами спорта, а хоккей просто оставался моим любимым занятием, поэтому и выбрал именно его. Меня никогда не заставляли ограничиваться одним хоккеем, — сказал Саттер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.