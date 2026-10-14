«Наши арбитры — лучшие в мире». Андрей Назаров высказался об уровне судейства в КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров отметил высокий уровень судейства в Континентальной хоккейной лиге.

«Отмечу, что много хоккейных матчей регулярного сезона КХЛ стали показывать по федеральному спортивному ТВ, что не может не радовать. Даже команды, которые находятся в нижней части турнирной таблицы, пользуются популярностью у людей. Нельзя не отметить и судейство. Понятно, что будут претензии, но без них никуда. Как и без ошибок.

Специфика профессионального спорта такова, что в нём ошибаются все. Работают люди, а людям свойственно допускать недочёты. И не только судьям, но и хоккеистам, тренерам, менеджерам. При этом отмечу, что наши арбитры – лучшие в мире. Мы в этом ежегодно убеждаемся. Например, сильно просел уровень судейства на чемпионатах мира, куда из-за политики и надуманных причин не допускают российских судей.

Без отечественных арбитров проведение качественного, конкурентного и прибыльного чемпионата КХЛ фактически невозможно. Это доказывает, что судейство у нас объективное. Посмотрите, даже клубы, у которых минимальные бюджеты, находятся в верхней части турнирной таблицы. В целом радует, что наш хоккей развивается, появляется много молодых и талантливых ребят. Пусть всегда побеждает сильнейший», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.