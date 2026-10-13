Саттер: когда попал в Россию — было впервые, когда оказался за пределами Северной Америки

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер поделился впечатлениями от новых для себя стран.

— Вы восхищались ареной в Санкт-Петербурге, но всё же пару матчей в прошлом году команда провела в Шанхае. Какие впечатления остались от той поездки?

— Это было потрясающе. Не так уж часто можно сказать, что играл в хоккей в Китае. Так что возможность для нас поехать туда и просто попытаться привлечь больше болельщиков была особенной. Очень понравилось исследовать Шанхай. Совсем другие культура, еда, всё сильно отличается от той же России. Но мне всё очень понравилось, надеюсь, команда сможет там в какой-то момент сыграть ещё.

— Вы ведь не были в Китае до этого?

— Это был мой первый визит. Даже когда приехал в Россию, это было впервые, когда оказался за пределами Северной Америки.

— В чём заметили различия в Китае и в России от Северной Америки? Что больше всего удивило?

— Главная сложность — это, конечно, языковой барьер, учитывая, что алфавит тоже другой. Мне кажется, в других языках можно, как говорится, сложить два плюс два. Я всё ещё учусь, мой русский совсем пока не хорош, но прилагаю усилия, чтобы выучить. Ещё архитектура сильно отличается от той, которую когда-либо видел на родине, очень оживлённо ходит транспорт, — сказал Саттер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.