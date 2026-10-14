«Нет никаких обид на «Вашингтон». Форвард «Шанхая» — о неудавшейся карьере в НХЛ

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер высказался о неудавшейся карьере в НХЛ. Хоккеист с 2019 по 2024 год провёл в фарм-клубе «Вашингтон Кэпиталз» в АХЛ.

— У вас была очень хорошая команда в «Херши», дважды выигрывали Кубок Колдера. Можно сказать, что это ваше главное достижение в карьере?

— Да, далеко не все могут сказать, что побеждали на любом уровне. Точно счастливый период моей карьеры. Вероятно, это действительно самое большое достижение на сегодняшний день, просто иметь возможность делать это в одной и той же команде два раза — прекрасно. Тут ты становишься семьёй, до сих пор поддерживаю связь со всеми ребятами, многие из них сейчас играют здесь, в КХЛ, так что это особенное чувство.

— Почему, на ваш взгляд, не получилось перейти на новый уровень и закрепиться в НХЛ?

— Порой просто необходимо оказаться в нужное время в нужном месте. Полагаю, у меня был шанс. Но, возможно, я не подходил именно им по каким-то критериям. Уважаю это решение. Нет никаких обид на «Вашингтон», очень благодарен им за то, что они позвали меня много лет назад, — сказал Саттер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.