«Как будто начали отваливаться колёса». Форвард «Шанхая» — о провале в прошлом сезоне

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер высказался о провальной второй половине прошлого сезона в исполнении китайской команды.

— Вы перешли в стан «Шанхайских Драконов» в прошлом году, были у вас другие варианты? Почему решились на это? Ведь вы играли в Северной Америке много лет.

— Я был в «Херши» шесть лет, интересных вариантов в Северной Америке больше не было. Хотел сменить обстановку. Честно говоря, заранее переезд в Россию не планировал, но благодарен за возможность приехать сюда. Тем более тут североамериканский тренер, я был знаком с несколькими ребятами, слышал много хорошего об этой лиге и о стране.

— С кем разговаривали перед переходом?

— Это мои бывшие партнёры по «Херши», которые были здесь несколько лет назад. Задавал вопросы, чего ожидать, чтобы они ввели меня в курс дела раньше.

— Старт предыдущего сезона вообще вышел для вашей команды удачным, почему потом не пошло, не получилось попасть в плей-офф?

—У нас определённо были взлёты и падения в команде, вышел такой отличный старт, но потом как будто колёса потихоньку начали отваливаться. К сожалению, мы не вышли в плей-офф, это была наша главная цель как организации и команды — попасть туда. Надеюсь, в этом сезоне сможем это осуществить, — сказал Саттер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.