«Рад увидеть знакомое лицо». Игрок «Шанхая» Саттер — о работе с Лавом

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер высказался о работе с главным тренером Митчем Лавом.

— У вас сменился тренер в прошлом году, вы работали с Лавом в Северной Америке. Было ли для вас приятным сюрпризом, что он стал главным тренером?

— Определённо. Слышал о его приходе ещё до того, как объявили об этом, я был действительно рад, что он пришёл, рад увидеть здесь знакомое лицо. Я уже знал его тренерский стиль, поэтому думаю, что для меня это был лёгкий переход.

— Изменился ли его тренерский стиль или нет с того момента, когда он работал в Северной Америке?

— Не думаю. К тому же у меня он был помощником тренера и не всё решал. Но считаю, его тренерский стиль всё тот же.

— Вас удивил уровень КХЛ?

— Мои партнёры дали представление, какой здесь стиль хоккея. Тут всё побыстрее, чем в АХЛ, в то же время чуть меньше физического контакта, но это нормально. Чувствую, могу привнести этот элемент в свою игру, — сказал Саттер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.