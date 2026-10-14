«Великий человек и феноменальный хоккеист». Экс-игрок системы «Вашингтона» — об Овечкине

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер высказался об игре с российским форвардом Александром Овечкиным за «Вашингтон Кэпиталз».

— Знаю, вы несколько раз играли за «Вашингтон» в предсезонных матчах, в том числе выходили на лёд с Александром Овечкиным. Что чувствовали в тот момент?

— Это невероятно. Человек с таким реноме — это нечто особенное. Возможность даже просто находиться с ним в раздевалке или тренироваться выглядит сюрреалистично. Играть с ним предсезонные игры было довольно круто, потому что это великий человек и феноменальный хоккеист.

— Недавно Овечкин сказал, что это его последний сезон в «Вашингтоне». Как вам перспектива сыграть против него в следующем году?

— Да, полагаю, было бы здорово сыграть против одного из лучших игроков мира. Был бы очень рад разделить с ним лёд, — сказал Саттер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.