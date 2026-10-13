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«Глубина проблемы достаточно серьёзная». Величкин высказался об отстранении Разина

«Глубина проблемы достаточно серьёзная». Величкин высказался об отстранении Разина
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Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал решение руководства магнитогорского клуба отстранить главного тренера Андрея Разина.

«Мы же все понимаем, что практически расставание состоялось. Но что значит команда? Большая команда — это не только главный тренер. Это ещё тренерский штаб, врачи, массажисты, менеджеры, помощники, спортивный директор, президент. Это целая система, коллектив. И когда уходит одно из маленьких звеньев, система практически не меняется. Но раз такое случилось, значит, глубина проблемы достаточно серьёзная.

Раз команда показывает результат, всё логично. А он и не мог быть другим: не могло быть так, что стоит Иванов — играют так, пришёл Петров — будут играть по-другому. Как команда играла, так и будет играть. К тому же, если убрать психологические проблемы, которые назрели в коллективе, это станет дополнительным импульсом для улучшения работы всего механизма», — цитирует Величкина «Советский спорт».

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