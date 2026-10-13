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Капитан «Салавата Юлаева» рассказал, как сломал нос защитнику «Эдмонтона»

Капитан «Салавата Юлаева» рассказал, как сломал нос защитнику «Эдмонтона»
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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал, как сломал нос защитнику «Эдмонтон Ойлерз» Шакиру Мухамадуллину во время выступления за уфимский клуб в плей-офф.

Панин: Шак, вот ты играл в Уфе, в «Салавате», со мной в паре. Получил там разок по лицу. Приходил в себя (Мухамадуллин показывает на своё лицо, в том эпизоде он получил перелом носа. — Прим. «Чемпионата»). Шакир перед игрой говорит: «Блин, что-то мне нос мой не нравится. Он у меня какой-то слишком прямой. Можешь чуть ближе к хоккейному его сделать?» (смеётся).

Якупов: Я смотрел эту игру, плей-офф, «Адмирал». Человек вылезает на ближнюю. А нас же приучили, как играть. Я даже знаю, как защитники у нас будут играть. То есть у тебя была возможность клюшкой пойти — и ничего бы не было. Но ты по итогу поехал вот так — плечом и локтем вперёд. И Шак под тебя подлез.

Панин: Я там, по-моему, как раз сначала пошёл клюшкой, а потом — плечом. Но в тебя сразу плечом пошёл…

Шакир: Гриша любит своих ребят немножко встряхивать… В общем, я приехал на скамейку. Сидит Паша Коледов. Он говорит: «Мух, посмотри на меня». А я смотрю куда-то на трибуну. Паша отвечает: «Иди в раздевалку». Я говорю, мол, да всё нормально, нормально. Но он настаивает: «Иди, иди в раздевалку! Ты вообще мимо меня смотришь». Рядом сидит Гриша и говорит: «Шак, прости, пожалуйста», — сказал Мухамадуллин в «ПНХ-Шоу» на VK.

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