Капитан «Каролины» Джордан Стаал выбыл на срок до двух месяцев из-за травмы

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал пропустит от одного до двух месяцев из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер Род Бриндамор. Сообщается, что хоккеист получил разрыв икроножной мышцы во время разминки перед предыдущим матчем с «Филадельфией Флайерз».

В нынешнем сезоне 38-летний центральный нападающий пока не набрал ни одного очка в шести матчах. В прошлом сезоне в составе «Харрикейнз» Стаал забросил 20 шайб и набрал 36 очков в 75 играх регулярного чемпионата. Ещё восемь голов и 12 очков он добавил в 19 матчах плей-офф, по итогам которого «Харрикейнз» впервые с 2006 года выиграли Кубок Стэнли, а Стаал получил «Конн Смайт Трофи».

В прошлом месяце Стаал продлил контракт с клубом сроком на один год с зарплатой $ 4,9 млн.