Рыбин: Шабанов воспрянул в «Миннесоте» за счёт доверия

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин оценил выступление российского форварда Максима Шабанова в составе «Миннесоты Уайлд». В текущем сезоне НХЛ россиянин сыграл за «дикарей» шесть матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка, среднее игровое время — 15.17.

«В первую очередь Шабанов воспрянул за счёт доверия. Ему дают играть, он пытается реализовать это доверие. Думаю, Максим способен играть ещё лучше и продуктивнее. И он будет играть, набирать очки и играть ключевую роль в «Миннесоте», — цитирует Рыбина «Сила спорта».

Шабанов подписал однолетний контракт с «Миннесотой» 2 июля. Минувший сезон стал для него дебютным в НХЛ, он провёл его в «Нью-Йорк Айлендерс», где в 44 матчах отметился пятью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «-5».