Игрок «Шанхая» сказал, сколько посетил музеев в Санкт-Петербурге. Это двузначное число

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер заявил, что посетил множество ресторанов и музеев Санкт-Петербурга.

— Санкт-Петербург очень красивый город с богатой историей. За год посещали какие-нибудь музеи?

— Мне очень повезло, что мои родители, девушка и сестра приехали навестить меня. Думаю, они побольше любят осматривать достопримечательности, чем я. Но всегда рад составить им компанию. Полагаю, мы посетили, наверное, более 20 музеев, а также сходили во множество ресторанов.

— Может быть, это самый красивый город, где вы побывали? Или вам больше нравится на родине, в Северной Америке?

— О, в Северной Америке много красивых городов. Имею в виду, Санкт-Петербург и Москва — они просто такие огромные, так сильно отличаются в культуре, архитектура всех зданий также сильно отличается от любого другого места в Европе, которое я видел. Так что был поражён тем, что я видел до сих пор, — сказал Саттер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.