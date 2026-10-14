«Перепробовал много видов борща, нравится бефстроганов». Игрок «Шанхая» — о русской кухне

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер рассказал о своих впечатлениях о русской кухне.

— Многие североамериканцы любят попробовать блюда русской кухни? Какие пробовали вы?

— Хороший вопрос. Люблю пробовать новые продукты, думаю, прежде всего Россия — одна из моих любимых стран в этом отношении. Я перепробовал много разновидностей борща, все мне понравились. А сырники – это то, что сложно встретить в Северной Америке. Ещё, например, нравится бефстроганов. Список можно продолжать, но эти три блюда первыми приходят на ум прямо сейчас. Всегда стараюсь пробовать что-то новое, — сказал Саттер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.