«В первый раз был в панике». Канадский форвард «Шанхая» — о походе в русскую баню

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер поделился эмоциями от посещения русской бани.

— Недавно разговаривала с Майклом Веккионе. Он много рассказывал про русскую баню. А вы командой туда ходили?

— Да, мы делали это пару раз с командой. Чувствую, для нас это очень хорошо — собраться всем коллективом, сблизиться и узнать друг друга получше. Но я помню, что первое посещение в прошлом году запомнилось мне навсегда. И у нас определённо не так много подобных вещей в Северной Америке. Поэтому в любое время, когда есть такая возможность, мы должны воспользоваться ею.

— Понравилось с первого раза? Это довольно сложно для неопытных людей.

— В первый раз я, конечно, был немного в панике. Вероятно, немного перегрелся, но парни знали, что делали, я доверял им, это был хороший опыт, — сказал Саттер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.