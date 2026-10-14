15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В первый раз был в панике». Канадский форвард «Шанхая» — о походе в русскую баню

«В первый раз был в панике». Канадский форвард «Шанхая» — о походе в русскую баню
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер поделился эмоциями от посещения русской бани.

— Недавно разговаривала с Майклом Веккионе. Он много рассказывал про русскую баню. А вы командой туда ходили?
— Да, мы делали это пару раз с командой. Чувствую, для нас это очень хорошо — собраться всем коллективом, сблизиться и узнать друг друга получше. Но я помню, что первое посещение в прошлом году запомнилось мне навсегда. И у нас определённо не так много подобных вещей в Северной Америке. Поэтому в любое время, когда есть такая возможность, мы должны воспользоваться ею.

— Понравилось с первого раза? Это довольно сложно для неопытных людей.
— В первый раз я, конечно, был немного в панике. Вероятно, немного перегрелся, но парни знали, что делали, я доверял им, это был хороший опыт, — сказал Саттер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Райли Саттером читайте на «Чемпионате»: