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«Пока недостаточно». Канадский игрок «Шанхая» оценил уровень владения русским языком

«Пока недостаточно». Канадский игрок «Шанхая» оценил уровень владения русским языком
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Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер заявил, что пока недостаточно владеет русским языком.

— Сколько русских слов сейчас знаете?
— Пока недостаточно. Думаю, если бы я играл в команде, где было бы больше российских игроков, был бы вынужден больше говорить по-русски и учиться, но у нас есть англоговорящий тренер, много североамериканских игроков. Но изучение русского языка мне определённо интересно. Думаю, в этом году у нас чуть больше россиян в команде, чем в прошлом, так что пытаюсь усвоить немного больше, как я уже сказал, это непросто.

— Пробуете изъясняться с местными жителями на английском? По ощущениям, где на нём говорят лучше – в России или в Китае?
— Я бы сказал, что тут всё очень похоже. Многие люди, вероятно, немного говорят по-английски, но они немного нервничают, разговаривая на нём, просто потому, что у них, вероятно, нет большой практики. Я почувствовал то же самое и здесь, и в Шанхае. Примерно так же у меня с русским, я не очень, всё ещё изучаю язык. Надеюсь, к концу года смогу поддержать разговор, — сказал Саттер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Райли Саттером читайте на «Чемпионате»:
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