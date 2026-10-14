«Общаемся по утрам и вечерам». Форвард «Шанхая» — о разговорах с родственниками в Канаде

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер заявил, что из-за большой разницы во времени ему тяжело общаться с семьёй в Северной Америке.

— Между Северной Америкой и Россией большая разница во времени. Как ваши родственники общаются с вами и смотрят ваши игры?

— Да, это тяжело. Мои родители, девушка моей сестры, друзья — все очень поддерживают. Обычно они просыпаются утром — и тогда мы можем поговорить, то же самое и с общением с ними по телефону. Обычно это делается по утрам или вечерам, чтобы оставаться с ними на связи. На самом деле у меня нет особого выбора, всегда можно найти время.

— Вашей семье понравилось в России?

— Мои родители и сестра приехали в декабре прошлого года, а затем моя девушка приехала позже в том же году, поэтому все смогли познакомиться с этой частью мира. Мне очень повезло, что они смогли это сделать и вписать в своё расписание, чтобы навестить меня, — сказал Саттер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.