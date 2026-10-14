Член легендарной хоккейной династии: надеюсь, россияне скоро смогут участвовать в турнирах

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер выразил сожаление, что сборные России по хоккею не принимают участия в международных турнирах.

— Хоть и не были до этого в России, в вашей биографии есть любопытный факт. Вы играли серию с россиянами в Северной Америке. Помните это?

— Да, я помню это. Мне, наверное, было 17 лет. Прошло уже почти 10 лет, думать об этом безумно, но очень хорошо помню, как играл те две встречи. Просто никогда бы не подумал, что через 10 лет после этого буду играть в России. Думаю, это была хорошая возможность увидеть, чего мы стоим в матче с игроками из другой страны. Определённо помню некоторых парней, с которыми я играл и против которых выступал. Некоторые из них сейчас здесь, кто-то из них играет в НХЛ.

— К сожалению, сейчас россияне не могут играть на международных турнирах. Как к этому относитесь?

— Очень жаль, что Россия не смогла принять участие в соревнованиях, потому что я чувствую, что многие лучшие спортсмены в мире родом из этой страны. Надеюсь, в ближайшие годы ситуация изменится, а у этих спортсменов появится возможность снова участвовать в соревнованиях, — сказал Саттер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.