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«Был разочарован, но это суровая реальность». Канадец из «Шанхая» — об исходе Олимпиады

«Был разочарован, но это суровая реальность». Канадец из «Шанхая» — об исходе Олимпиады
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Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер заявил, что был разочарован поражением сборной Канады в финальном матче Олимпиады по хоккею от сборной США (1:2 ОТ).

— Смотрели Олимпийские игры?
— Да, конечно. Чувствую, что всякий раз, когда есть шанс понаблюдать за лучшими спортсменами мира, будь то хоккей или любой другой вид спорта, вы должны воспользоваться им, увидеть лучших из лучших.

— Сильно расстроились поражению Канады в финале?
— Да, был разочарован. Это просто суровая реальность. Победитель может быть только один. Это была близкая игра. Две великие страны соревновались друг с другом, — сказал Саттер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Райли Саттером читайте на «Чемпионате»: