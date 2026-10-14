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«Точно особенный». Форвард «Шанхайских Драконов» Саттер — о Селебрини

«Точно особенный». Форвард «Шанхайских Драконов» Саттер — о Селебрини
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер назвал особенным форварда «Сан-Хосе Шаркс» и сборной Канады Маклина Селебрини.

— Кто для вас лучший игрок в этой сборной Канады?
— В составе просто полно суперзвёзд. Но выделяются, вероятно, Макдэвид, Маккиннон и Маклин Селебрини, он является самым молодым игроком, когда-либо входившим в олимпийский состав Канады.

— Селебрини стал впоследствии капитаном команды. Многие говорили, что это слишком рано. Как думаете?
— Да, такое нечасто встретишь. Думаю, это показывает, какого калибра он игрок и человек, точно особенный, — сказал Саттер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Райли Саттером читайте на «Чемпионате»: