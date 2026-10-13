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Глотов — об Овечкине: легенда, один из величайших людей нашей страны

Глотов — об Овечкине: легенда, один из величайших людей нашей страны
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Форвард СКА Василий Глотов назвал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина одним из величайших людей России. Ранее 41‑летний форвард объявил, что сезон‑2026/2027 станет для него последним в НХЛ.

— Текущий сезон станет последним для Овечкина в «Вашингтоне», а следующий он может провести в московском «Динамо». Хотели бы сыграть против Александра?
— Я к этому спокойно отношусь. Приедет — будет здорово для КХЛ, решит продолжать за океаном или закончить карьеру — его решение, которое я поддерживаю и уважаю. Овечкин — легенда. Думаю, все мальчишки на него равняются, а взрослые игроки смотрят за ним и признают его мастерство. Овечкин — один из величайших людей нашей страны. Приедет в КХЛ — будет супер, — цитирует Глотова «Матч ТВ».

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