Глотов — об Овечкине: легенда, один из величайших людей нашей страны

Форвард СКА Василий Глотов назвал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина одним из величайших людей России. Ранее 41‑летний форвард объявил, что сезон‑2026/2027 станет для него последним в НХЛ.

— Текущий сезон станет последним для Овечкина в «Вашингтоне», а следующий он может провести в московском «Динамо». Хотели бы сыграть против Александра?

— Я к этому спокойно отношусь. Приедет — будет здорово для КХЛ, решит продолжать за океаном или закончить карьеру — его решение, которое я поддерживаю и уважаю. Овечкин — легенда. Думаю, все мальчишки на него равняются, а взрослые игроки смотрят за ним и признают его мастерство. Овечкин — один из величайших людей нашей страны. Приедет в КХЛ — будет супер, — цитирует Глотова «Матч ТВ».