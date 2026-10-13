Третьяк: через хоккей мы можем воспитывать настоящих патриотов своей страны

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался об открытии Музея хоккея.

«Хочу сказать, это здорово, что мы сегодня присутствуем на открытии Музея хоккея. Правильно здесь было сказано: «Это наша гордость, наша хоккейная держава — олимпийские чемпионы, неоднократные чемпионы мира».

Но самое главное, чтобы в этот юбилейный год наша молодёжь знала, кто завоёвывал медали, кто был героем Олимпиад, чемпионатов мира, чтобы мы своих ветеранов вспоминали. Необходимо отдать должное руководителям Федерации хоккея России, руководителям нашей страны. Этот вид спорта любил Леонид Ильич Брежнев, сейчас Владимир Владимирович Путин очень большое внимание уделяет, правительство во главе с Михаилом Мишустиным.

И хочу сказать, это очень здорово, что наше руководство понимает: через хоккей мы можем воспитывать настоящих патриотов своей страны. Конечно, чтобы воспитывать патриотов, надо брать пример с кого-то. Как раз музей и покажет героев многих лет начиная с 1946-го. И Бобров, и многие-многие хоккеисты, которые потом прославляли много лет наш хоккей. Всех не перечислишь, конечно. И Олимпиаду выиграли быстро, ворвались в хоккей мирового уровня, показывали действительно достойную игру на протяжении многих лет.

Здесь наши тренеры: Тарасов, Чернышёв, Тихонов. Представляете, Чернышёв и Тарасов за девять лет не проиграли ни одного соревнования! Представляете?! Вот сколько они воспитали молодых хоккеистов: Харламова, Михайлова… Перечислять всех не буду, можно обидеть просто. Рассказываю, что действительно у нас целая плеяда хоккеистов, которые прославили нашу страну и заставили во всём мире играть наш гимн, видеть наш флаг, потому что было много побед.

Хотим, чтобы сегодня эти традиции продолжались. А чтобы они продолжались, нам надо больше говорить и вовлекать молодёжь в этот вид спорта. Потому что этот вид спорта мужественных и сильных людей. Ещё раз хотел бы сказать спасибо большое за сотрудничество всем, кто здесь присутствует, кто помог нам органи