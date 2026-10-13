Кожевников — о будущем Кузнецова: надо ему в себе покопаться, у него то одно, то другое

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о будущем Евгения Кузнецова, покинувшего «Сибирь» по ходу сезона. Ранее сообщалось, что отец хоккеиста испытывает серьёзные проблемы со здоровьем.

«Не знаю, как Кузнецов может вернуться на прежний уровень. У него то одно, то другое. Наверное, надо всё-таки в себе покопаться, прежде чем принимать решение. Хочет он, не хочет, ему там не нравится, там папа заболел. Дома-то надо, конечно, папу поддерживать – это обязательно. Но надо или с папой разбираться, или в хоккей играть», – цитирует Кожевникова «Советский спорт».

В КХЛ Кузнецов также выступал за «Трактор», СКА, «Металлург», «Салават Юлаев». В НХЛ Евгений играл за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнз».