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Игорь Ларионов отреагировал на четвёртое подряд поражение СКА

Игорь Ларионов отреагировал на четвёртое подряд поражение СКА
Комментарии

Главный тренер ХК СКА Игорь Ларионов высказался о сухом поражении в матче с «Северсталью» (0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2026, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Никитин (Граф, Грудинин) – 12:33 (5x5)     2:0 Чалый (Подшивалов, Давыдов) – 27:50 (5x5)    

– Непростой матч, сложный. Соперник заслуженно победил. Ребят наших благодарю за усилия. Играли неплохо, была масса моментов, чтобы забить, особенно «пять на три» – думаю, это был ключевой момент в матче, который мы не реализовали. И это как злой рок — когда не забиваешь «пять на три», к сожалению, удача от тебя отворачивается. Атмосфера прекрасная, хорошая поддержка болельщиков. Хотели большего, но этого не получилось.

– Вы перевели Аймурзина в перво