Игорь Ларионов отреагировал на четвёртое подряд поражение СКА

Главный тренер ХК СКА Игорь Ларионов высказался о сухом поражении в матче с «Северсталью» (0:2).

– Непростой матч, сложный. Соперник заслуженно победил. Ребят наших благодарю за усилия. Играли неплохо, была масса моментов, чтобы забить, особенно «пять на три» – думаю, это был ключевой момент в матче, который мы не реализовали. И это как злой рок — когда не забиваешь «пять на три», к сожалению, удача от тебя отворачивается. Атмосфера прекрасная, хорошая поддержка болельщиков. Хотели большего, но этого не получилось.

– Вы перевели Аймурзина в перво