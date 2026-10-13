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«Нам удалось контролировать весь ход матча». Козырев — о победе «Северстали» в игре со СКА

«Нам удалось контролировать весь ход матча». Козырев — о победе «Северстали» в игре со СКА
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу в матче со СКА (2:0) и отметил ключевой эпизод встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2026, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Никитин (Граф, Грудинин) – 12:33 (5x5)     2:0 Чалый (Подшивалов, Давыдов) – 27:50 (5x5)    

«Нам удалось сегодня контролировать весь ход матча. Ключевой момент – игра в меньшинстве «три на пять». Грамотно прооборонялись, это стало определяющим моментом исхода матча. Недавняя игра со СКА? Думаю, команды играют в одинаковом ключе, сегодня было продолжение прошлой игры. Молодые отличились? Это говорит о том, что если молодые игроки попадают к нам, они раз