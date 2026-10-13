«Нам удалось контролировать весь ход матча». Козырев — о победе «Северстали» в игре со СКА

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу в матче со СКА (2:0) и отметил ключевой эпизод встречи.

«Нам удалось сегодня контролировать весь ход матча. Ключевой момент – игра в меньшинстве «три на пять». Грамотно прооборонялись, это стало определяющим моментом исхода матча. Недавняя игра со СКА? Думаю, команды играют в одинаковом ключе, сегодня было продолжение прошлой игры. Молодые отличились? Это говорит о том, что если молодые игроки попадают к нам, они раз