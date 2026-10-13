Результаты матчей ВХЛ на 13 октября 2026 года

Сегодня, 13 октября, прошли семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 13 октября 2026 года:

«Сокол» – «Торос» — 2:0;

«Металлург» Нк – «Ижсталь» — 3:2 Б;

«Динамо-Алтай» – «Олимпия» — 1:4;

«Омские Крылья» – «Кристалл» — 7:1;

«Зауралье» – «Дизель» — 4:3;

«Рубин» – ХК «Тамбов» — 3:2 ОТ;

«Югра» – «Буран» — 0:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 22 очка в 15 матчах. Второе место занимает «Буран» с 22 очками после 14 встреч. Тройку замыкает «Норильск» (20 очков в 15 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.