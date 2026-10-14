Расписание матчей КХЛ на 14 октября 2026 года

Сегодня, 14 октября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего должно состояться шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 14 октября 2026 года (время московское):

12:00. «Амур» – «Спартак»;

17:00. «Салават Юлаев» – «Сибирь»;

17:30. «Барыс» – «Автомобилист»;

19:10. «Динамо» Мн – «Металлург»;

19:30. «Шанхайские Драконы» – «Трактор»;

19:30. ЦСКА – «Динамо» М.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 22 очками после 14 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 23 очка в 15 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.