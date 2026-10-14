Расписание матчей ВХЛ на 14 октября 2026 года

Сегодня, 14 октября, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 14 октября 2026 года (время московское):

13:00. «Барс» – «Динамо» СПб;

18:30. «Нефтяник» – «СКА-ВМФ»;

19:00. «Рязань-ВДВ» – «Горняк-УГМК»;

19:00. АКМ – «Челмет»;

19:00. ХК «Калуга» – «Магнитка».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 22 очка в 15 матчах. Второе место занимает «Буран» с 22 очками после 14 встреч. Тройку замыкает «Норильск» (20 очков в 15 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.