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Амур — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Амур» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 14 октября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Амур» примет «Спартак». Встреча началась в 12:00 мск. В прямом эфире игру показывает телеканал KHL Prime. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2026, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
1:0 Абрамов (Шварёв) – 01:44 (5x5)     1:1 Беляев (Вишневский, Гутик) – 18:18 (5x4)     1:2 Ярош (Комтуа, Пивчулин) – 54:58 (5x5)    

«Амур» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» располагается на восьмом