«Амур» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 14 октября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Амур» примет «Спартак». Встреча началась в 12:00 мск. В прямом эфире игру показывает телеканал KHL Prime. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

«Амур» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» располагается на восьмом