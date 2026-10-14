ЦСКА — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 14 октября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ЦСКА примет московское «Динамо». Встреча начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЦСКА с 22 очками после 14 проведённых матчей занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» располагается