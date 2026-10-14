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ЦСКА — Динамо М: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

ЦСКА — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 14 октября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ЦСКА принимает московское «Динамо». Встреча началась в 19:30 мск. В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Полтапов (Соркин, Хайруллин) – 47:31 (5x4)    

ЦСКА с 22 очками после 14 проведённых матчей занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» располагается на девятом месте с 14 очками после 16 игр.

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