ЦСКА — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 14 октября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ЦСКА принимает московское «Динамо». Встреча началась в 19:30 мск. В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

ЦСКА с 22 очками после 14 проведённых матчей занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» располагается на девятом месте с 14 очками после 16 игр.

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