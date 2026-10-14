Расписание матчей НХЛ в ночь на 15 октября 2026 года

В ночь на 15 октября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ в ночь на 15 октября 2026 года (время московское):

2:30. «Вашингтон Кэпиталз» – «Монреаль Канадиенс»;

3:30. «Колорадо Эвеланш» – «Даллас Старз».

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Вегас Голден Найтс» с 10 очками после семи игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набрав 11 очков в семи матчах.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.