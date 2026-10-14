«Сент-Луис» разгромил «Оттаву» в матче НХЛ, у Бучневича ассистентский хет-трик

В ночь на 14 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на льду «Канадиен Тайр-центра» (Оттава, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 7:2.

В составе хозяев шайбы забросили Клод Жиру и Фабиан Зеттерлунд.

В составе гостей голы записали на свой счёт Пиус Зутер (2), Джейк Нейборс (2), Мэйсон Мактавиш (2) и Адам Иржичек. Российский нападающий Павел Бучневич оформил ассистентский хет-трик. Таким образом, у россиянина теперь пять очков (1+4) в шести матчах.

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