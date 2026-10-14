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Анахайм Дакс – Калгари Флэймз, результат матча 14 октября 2026, счет 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2026/2027

Четыре очка россиян помогли «Калгари» одержать первую победу в сезоне НХЛ
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В ночь на 14 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на льду «Хонда-центра» (Анахайм, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе хозяев шайбы забросили Беккетт Сеннеке и Лео Карлссон.

В составе гостей голы записали на свой счёт Адам Клапка, Мартин Поспишил, Егор Шарангович. Четыре очка в общей сложности набрали российские хоккеисты Айдар Суниев (1+1), Максим Цыплаков (0+1) и Ян Кузнецов (0+1).