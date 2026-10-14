Результаты матчей НХЛ на 14 октября 2026 года
В ночь с 13 на 14 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно 16 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей НХЛ в ночь с 13 на 14 октября 2026 года (время московское):
«Детройт Ред Уингз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:5 ОТ;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Флорида Пантерз» — 3:7;
«Монреаль Канадиенс» – «Баффало Сэйбрз» — 4:3 Б;
«Каролина Харрикейнз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 4:2;
«Филадельфия Флайерз» – «Сиэтл Кракен» — 2:3 Б;
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:1;
«Оттава