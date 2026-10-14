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В руководстве тольяттинской «Лады» произошли изменения

В руководстве тольяттинской «Лады» произошли изменения
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Сергей Рабцун занял пост исполняющего обязанности генерального директора хоккейного клуба «Лада». Он сменил Виталия Злобина. Об этом сообщила пресс-служба тольяттинского клуба.

Злобин работал в этой должности с 23 октября прошлого года. Сначала как исполняющий обязанности, а с конца ноября без этой приставки.

«Клуб благодарит Виталия Юрьевича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей деятельности», — написала пресс-служба автозаводцев.

Тольяттинский клуб с шестью очками в 15 матчах занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Тольяттинцы одержали одну победу и потерпели 14 поражений.

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