В руководстве тольяттинской «Лады» произошли изменения

Сергей Рабцун занял пост исполняющего обязанности генерального директора хоккейного клуба «Лада». Он сменил Виталия Злобина. Об этом сообщила пресс-служба тольяттинского клуба.

Злобин работал в этой должности с 23 октября прошлого года. Сначала как исполняющий обязанности, а с конца ноября без этой приставки.

«Клуб благодарит Виталия Юрьевича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей деятельности», — написала пресс-служба автозаводцев.

Тольяттинский клуб с шестью очками в 15 матчах занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Тольяттинцы одержали одну победу и потерпели 14 поражений.