15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Миннесоты»: Капризов на льду представляет угрозу, которую очень сложно остановить

Тренер «Миннесоты»: Капризов на льду представляет угрозу, которую очень сложно остановить
Комментарии

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс назвал российского нападающего Кирилла Капризова угрозой для соперников, которую очень сложно остановить. В матче с «Виннипег Джетс» (2:5) россиянин оформил дубль и единолично лидирует в гонке снайперов текущего сезона НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2026, среда. 03:15 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Перфетти (Пионк, Шайфли) – 01:50     1:1 Капризов – 08:47     2:1 Шайфли (Пионк, Коннор) – 17:54     2:2 Капризов (Хьюз, Бродин) – 18:38     3:2 Перфетти (Виларди, Шайфли) – 36:36 (pp)     4:2 Коннор – 44:06     5:2 Кёпке (Наместников) – 54:42    

«Он играет быстро, хорошо катается, отлично ведёт борьбу за шайбу. Он очень талантливый парень, который умеет забивать и сам оказывается в зоне для взятия ворот. Он играет в высоком темпе и забивает разными способами, и это то, что мы хотели бы видеть от Кирилла. Когда он играет в своей привычной манере, он представляет собой угрозу, которую очень сложно остановить», — приводит слова Хайнса пресс-служба клуба.

Капризов в текущем сезоне набрал 11 (8+3) очков.

Материалы по теме
Видео
Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от проигрыша «Виннипегу», у Наместникова ассист
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android