Тренер «Миннесоты»: Капризов на льду представляет угрозу, которую очень сложно остановить
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс назвал российского нападающего Кирилла Капризова угрозой для соперников, которую очень сложно остановить. В матче с «Виннипег Джетс» (2:5) россиянин оформил дубль и единолично лидирует в гонке снайперов текущего сезона НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2026, среда. 03:15 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Перфетти (Пионк, Шайфли) – 01:50 1:1 Капризов – 08:47 2:1 Шайфли (Пионк, Коннор) – 17:54 2:2 Капризов (Хьюз, Бродин) – 18:38 3:2 Перфетти (Виларди, Шайфли) – 36:36 (pp) 4:2 Коннор – 44:06 5:2 Кёпке (Наместников) – 54:42
«Он играет быстро, хорошо катается, отлично ведёт борьбу за шайбу. Он очень талантливый парень, который умеет забивать и сам оказывается в зоне для взятия ворот. Он играет в высоком темпе и забивает разными способами, и это то, что мы хотели бы видеть от Кирилла. Когда он играет в своей привычной манере, он представляет собой угрозу, которую очень сложно остановить», — приводит слова Хайнса пресс-служба клуба.
Капризов в текущем сезоне набрал 11 (8+3) очков.
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