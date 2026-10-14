Тренер «Миннесоты»: Капризов на льду представляет угрозу, которую очень сложно остановить

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс назвал российского нападающего Кирилла Капризова угрозой для соперников, которую очень сложно остановить. В матче с «Виннипег Джетс» (2:5) россиянин оформил дубль и единолично лидирует в гонке снайперов текущего сезона НХЛ.

«Он играет быстро, хорошо катается, отлично ведёт борьбу за шайбу. Он очень талантливый парень, который умеет забивать и сам оказывается в зоне для взятия ворот. Он играет в высоком темпе и забивает разными способами, и это то, что мы хотели бы видеть от Кирилла. Когда он играет в своей привычной манере, он представляет собой угрозу, которую очень сложно остановить», — приводит слова Хайнса пресс-служба клуба.

Капризов в текущем сезоне набрал 11 (8+3) очков.