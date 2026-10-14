Инсайдер НХЛ: «Детройт» подпишет новый контракт с форвардом Алексом Дебринкэтом

«Детройт Ред Уингз» подпишет новый контракт с форвардом Алексом Дебринкэтом. Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, стороны заключат соглашение на семь лет со средней годовой зарплатой $ 13 млн.

Новый договор с 28-летним форвардом вступит в силу в следующем году. Текущий сезон – последний по контракту с кэпхитом $ 7,875 млн.

Дебринкэт выступает за «Ред Уингс» с сезона-2023/2024. В прошлом сезоне Алекс набрал 85 очков — забросил 41 шайбу и отдал 44 передачи в 82 матчах регулярного чемпионата. В текущем сезоне на его счету 8 (4+4) очков в шести матчах.

В карьере НХЛ Дебринкэт выступал за «Чикаго», «Оттаву» и «Детройт». В общей сложности форвард провёл 702 матча и набрал 603 очка — забил 298 голов и отдал 305 передач.