Нападающий Борна Рендулич подписал контракт до конца сезона с «Адмиралом». Прошлый чемпионат Рендулич провёл в «Шанхайских Драконах», в 60 матчах забросил 20 шайб и отдал 24 передачи.

Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге 34-летний хорватский хоккеист набрал 140 очков в 255 встречах — забил 65 голов и отдал 75 результативных передач. Ранее он выступал в лиге за «Витязь», «Сочи», СКА и «Металлург». Дебютировал Рендулич в КХЛ в сезоне-2017/2018 за «Витязь».

На данный момент владивостокский «Адмирал» занимает девятое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 13 очков в 14 матчах.