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«Давос» подписал контракт с бывшим нападающим КХЛ Джозефом Бландизи

«Давос» подписал контракт с бывшим нападающим КХЛ Джозефом Бландизи
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«Давос» подписал контракт с бывшим нападающим КХЛ Джозефом Бландизи. 32-летний игрок подписал соглашение до конца текущего сезона-2026/2027.

Бландизи перешёл в «Салават Юлаев» из СКА в результате обмена 7 августа 2026 года. 27 августа уфимский клуб расторг контракт с форвардом. В минувшем регулярном чемпионате 32-летний форвард провёл 62 матча, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. В плей-офф на его счету четыре игры и два гола.

До КХЛ большую часть своей карьеры Бландизи провёл в Северной Америке, сыграв 101 матч в НХЛ, в основном за «Нью-Джерси Дэвилз», а также более 450 игр в АХЛ.

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